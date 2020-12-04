عبد المهدي يكسر صمته ويتحدث عن حرب شيعية - شيعية

شفق نيوز/ تحدث رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، يوم الجمعة، في أول حوار له بعد عام من استقالته عن عدة ملفات.

وقال عبد المهدي في مقابلة مع مجلة "حوار الفكر"، إن "حكومته تركت مكشوفة بلا غطاء نيابي وسياسي"، مضيفا أنه "في أي بلد من العالم اذا لم تضمن مصالح الأغلبية لا يمكن للبلدان ان تستقر".

وتابع أنه "من الصعب على المكون الشيعي حكم العراق اذا ام يكن منصفاً"، موضحا أن "الشيعة ليست مفردة مذهبية ومجرد اغلبية سكانية الشيعة لهم ثقل كبير في الثقافة العامة".

ولفت عبد المهدي إلى أن "الاتفاقية الصينية العراقية من شأنها بناء بنية تحتية كاملة للعراق".

وعن احتجاجات تشرين، قال رئيس الوزراء العراقي السابق "تلقينا دروساً قاسية وتحطمت مفاهيم كانت مقدسة بعد تظاهرات تشرين"، مبينا أن "مظاهرات تشرين 2020 كانت اقل عنفاً وسقط عدد اقل بكثير من الضحايا، في تشرين 2019 كان الكلام عن حرب شيعية شيعية واسقاط النظام وهذا لم يحصل".

واستبعد عبد المهدي حدوث "حرب المدن"، متوقعا "حصول اشتباكات عشائرية او حتى سياسية لكن محدودة".

وأضاف "قلت لـ مقتدى الصدر "ان شاء الله تدخل الخضراء بالكيات ولن نحتاج الى رفع الصبات".

وبشأن اغتيال واشنطن لقائد قوة فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، قال عبد المهدي إن "سليماني كان خط احمر تجاوزته امريكا"، منوها إلى أن "قضية الانسحاب الاميركي من العراق سادها الغموض بعد تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي وواشنطن بدأت تماطل".

ودعا عبد المهدي التيارات السياسية إلى ان "تراجع نفسها وأن لا تبقى تبحث عن السلطة لتكون عائقاً لتقدم النظام السياسي في العراق".