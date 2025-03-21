عبد المهدي في اليمن تزامناً مع الضربة الأمريكية.. وسيط عراقي أم رسول إيراني؟

شفق نيوز/ سلط تقرير أمريكي، الضوء على زيارة رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي، إلى صنعاء في اليمن للقاء الحوثيين المدعومين من إيران، وذلك بعد يومين من شن الولايات المتحدة غارات جوية على هذه الجماعة.

وبحسب تقرير لمجلة "الحرب الطولية" الأمريكية، ترجمته وكالة شفق نيوز، جاءت رحلة عبد المهدي، أيضا عندما بدأ الحوثيون هجمات صاروخية باليستية جديدة على إسرائيل يومي 18 و20 مارس/آذار الجاري.

ووفق التقرير، تتم زيارة عبد المهدي في سياق دعم إيران التاريخي للحوثيين والدور الرئيسي لطهران في دعم الميليشيات العراقية والأحزاب السياسية خلال رئاسة عبد المهدي في 2018-2019.

وذكر أن "إيران سعت إلى تنسيق مختلف وكلائها في المنطقة، بما في ذلك الحوثيين وحزب الله وحماس والميليشيات في العراق، ومع ذلك، فإن الاجتماعات البارزة بين الحوثيين والمسؤولين العراقيين نادرة.

ونقل التقرير الامريكي، عن وكالة "مهر نيوز"، وهي منفذ إخباري شبه رسمي في إيران، عن رحلة عبد المهدي، مشيرة إلى أنه وصل في 20 مارس/آذار "وسط التوترات المتصاعدة مؤخرا نتيجة لعدوان الولايات المتحدة في المنطقة".

وأوضحت مهر، أن "عبد المهدي كان في اليمن ليكون جزءا من وساطة العراق لتهدئة التوترات في المنطقة، كما أنه نقل المقترحات الأمريكية إلى اليمنيين بشأن الوضع في البحر الأحمر".

ووفق الوكالة الإيرانية، فإن عبد المهدي ذهب إلى اليمن برسالة من الولايات المتحدة وقدم مقترحات جديدة إلى اليمنيين للحد من تصعيد التوترات في المنطقة بعد الإعلان عن "استئناف عمليات الحوثيين في البحر الأحمر".

وعلى عكس وسائل الإعلام الإيرانية، أشار موقع "شباب" اليمني، الذي ينتقد الحوثيين، إلى أن "المراقبين يعتقدون أن زيارة عبد المهدي تأتي في إطار التعاون الثنائي في إطار ما يسمى "وحدة الساحات" التابعة للمحور الإيراني في المنطقة.

ورأى الموقع اليمني، أن عبد المهدي استضافه "عبد الرحمن الأهنومي، مدير المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون التابعة للحوثيين" الذي نشر مقطع فيديو يقول: "مرحبا بك أيها الضيف العزيز لقد أضاءت صنعاء"، مبيناً أن "عبد المهدي وصل للمشاركة في مؤتمر لمدة ثلاثة أيام بعنوان "فلسطين: القضية المركزية للأمة".

وعادت المجلة الأمريكية، للتذكير بأن "عبد المهدي فشل إلى حد كبير في حكم العراق المنقسم، وصل إلى السلطة بعد أن هزمت حكومة العبادي تنظيم داعش وواجهت استفتاء استقلال إقليم كوردستان في عام 2017.