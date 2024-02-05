عبد المطلب العلوي محافظا للعاصمة عن ائتلاف دولة القانون

شفق نيوز/ انتخب مجلس محافظة بغداد، مساء الاثنين، عبد المطلب عليوي، عن ائتلاف دولة القانون، محافظاً للعاصمة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس محافظة بغداد صوت على "عبد المطلب العلوي" عن ائتلاف دولة القانون، محافظا للعاصمة.

وصوّت المجلس؛ على تعيين هاني عبدالجبار عبدالكريم نائبا اولاً للمحافظ عن تحالف الأساس و ذو الفقار ثامر الفياض نائباً ثانياً عن تحالف نبني (حركة عطاء بزعامة الفياض).

وقبل قليل، انتخب مجلس محافظة بغداد، مساء الاثنين، عمار القيسي عن (تحالف العزم) رئيساً له، ومحمد جاسم عن (تحالف نبني) نائباً للرئيس، خلال جلسته الأولى.