عبد الله يدعو لضبط الحدود والتنسيق بين الاتحادية والبيشمركة في المناطق "الرخوة"

شفق نيوز / دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخه وان عبدالله، اليوم الاثنين، الى استكمال التعاون والتنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة لتعزيز الأمن في المناطق الرخوة، فيما شدد على أهمية ضبط الحدود لمنع تسلل الإرهابيين والحد من تجارة المخدرات.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الثاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخه وان عبدالله زار قيادة العمليات المشتركة وكان في استقباله نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، وتم استعراض تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية بشكل عام وجهود القوات المسلحة، فضلاً عن مسك الأرض لمعالجة الخروقات الأمنية والقضاء على ما تبقى من أوكار (داعش)، فيما جرى مناقشة الإجراءات اللازمة استكمال تشكيل لواء 20 وانتشاره في المناطق الرخوة لتعزيز الأمن".

وأضاف البيان أن "نائب رئيس المجلس أشاد بدور العمليات المشتركة"، فيما شدد على "أهمية ضبط الحدود لمنع تسلل الإرهابيين والحد من تجارة المخدرات وملاحقة المجرمين".

وأشار عبد الله، بحسب البيان، إلى "ضرورة استكمال التعاون والتنسيق بين القوات العسكرية الاتحادية وقوات البيشمركة وسد الفراغات".

وتابع البيان انه "تم بحث الأوضاع الأمنية في سنجار والسبل الكفيلة لعودة الإستقرار وتقديم الخدمات لأهالي القضاء، وإعادة تقييم المهام والواجبات بما ينسجم مع حجم التحديات"، مؤكداً دعم ومساندة مجلس النواب لـ"المؤسسات العسكرية والأمنية بالتشريعات والقوانين وتوفير التخصيصات المالية للجيش من أجل تطوير قدراته القتالية للقيام بمهامه في حفظ الأمن وفرض سيادة القانون".