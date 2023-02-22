عبد اللهيان يؤكد للحلبوسي دعم بلاده للعراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، وزيرَ خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الذي يزور بغداد حاليا على رأس وفد حكومي.

وذكر بيان صدر عن مكتب الحلبوسي، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الحلبوسي، خلال اللقاء، إلى انفتاح العراق في علاقاته مع جواره ومحيطه الإقليمي والدولي، مؤكداً أهمية تعزيز سبل التعاون بين البلدين، وأن مجلس النواب يدعم جهود الحكومة بهذا الصدد.

فيما نقل الوزير الإيراني تحيات رئيس مجلس الشورى أحمد باقر قاليباف، كما بارك تشكيل الحكومة العراقية وإعادة انتخاب الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب، مشيراً إلى عمق العلاقات والمشتركات بين البلدين الجارين، والتأكيد على دعم بلاده للعراق وكل ما يسهم في تحقيق تنميته واستقراره، كما أعرب عن تطلع بلاده إلى عقد جولة جديدة من المباحثات للجنة العليا المشتركة بين البلدين.