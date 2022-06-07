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عبد اللهيان يؤكد على تعاون إيران مع العراق لمكافحة العواصف الترابية

Category: سیاسة

Date: 2022-06-07T14:53:50+0000
عبد اللهيان يؤكد على تعاون إيران مع العراق لمكافحة العواصف الترابية

شفق نيوز/ اكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الثلاثاء، على اهمية التنسيق المشترك مع العراق بشأن العواصف الترابية، فضلاً عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال عبد اللهيان في تغريدة على تويتر، بحسب وكالة "إيرنا" للأنباء، أنه بحث مع وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية أكثر فاكثر، والتعاون لاحتواء ظاهرة العواصف الترابية ورفع القيود عن حركة تنقل رعايا البلدين عبر الحدود البرية المشتركة، ولاسيما خلال مراسم زيارة الاربعين الحسينية.

وأضاف كما تم التأكيد في هذا اللقاء على التعاون الثنائي لحماية الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

ووصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الى العاصمة الايرانية طهران، وعقد مباحثات مع نظيره الايراني احمد وحيدي؛ فضلا عن لقائه بوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

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