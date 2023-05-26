عبد اللهيان يطلب من فؤاد حسين تحويل اموال ايرانية في العراق إلى بنك سعودي

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان يوم الجمعة مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الاموال الايرانية لدى العراق؛ كما ناقش حسين مع وزير الخارجية العماني المشاكل الماليَّة بين أمريكا وإيران.

وقال أحمد الصحاف المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "في إطار التواصل المستمر وتبادل وجهات النظر بين دول المنطقة، تلقّى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين إتصالين هاتفيين من حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجيَّة الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، وبدر بن حمد البوسعيديّ وزير خارجيَّة سلطنة عُمّان، كل على حده".

واضاف الصحاف؛ أن المباحثات الهاتفية مع وزير الخارجيَّة الإيرانيّ "بحثت العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الجارين، كما تطرقا إلى التحويلات الماليَّة من الحساب الإيرانيّ في مصرف التجارة العراقيّ إلى إحدى المصارف السعوديَّة، بهدف تأمين الإنفاق على الحجاج الإيرانيين في موسم الحج القادم".

وتابع أنه "في ملف أخر أشار الوزير (العراقي) إلى إنخفاض تصدير الغاز من الجانب الإيرانيّ إلى محطات الكهرباء العراقيَّة، ما أدى إلى إنخفاض إنتاج الكهرباء وتسبَّبَ بإنعكاسات على الحياة اليومية".

بدوره، قدم وزير الخارجيَّة الإيرانيّ شكره للحكومة العراقيَّة ووزارة الخارجيَّة، لإيجاد حلٍّ لمسألة التحويلات الماليَّة مع الجانب الأمريكيّ، مُؤكِّداً؛ أنَّ مشكلة الغاز فنيَّة وليس هناك قراراً حكومياً لتخفيض إرسال الغاز إلى المحطات الكهربائيَّة في العراق.

وخلال إتصاله مع وزير الخارجيَّة العُمانيّ، تم التطرق إلى العلاقات الثنائيَّة وادامة التنسيق للتعامل مع التوترات الإقليميَّة وإدارة الازمات، وجرى مناقشة المشاكل الماليَّة بين الحكومتين الأمريكيَّة والإيرانيَّة، سيما الأموال الإيرانيَّة في المصارف العراقيَّة.