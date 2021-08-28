عبد اللهيان يزور موقع اغتيال سليماني والمهندس فور وصوله بغداد

شفق نيوز/ زار وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، يوم السبت، النصب التذكاري في موقع اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.

وقام عبد اللهيان بهذه الزيارة برفقة السفير الإيراني لدى العراق ايرج مسجدي، فور وصوله صباح اليوم إلى العاصمة العراقية، حيث كان في استقباله في المطار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، للمشاركة في قمة بغداد لقادة دول الجوار.

وقبيل انطلاق المؤتمر أكد عبد اللهيان، أن "طهران ترحب بأي مبادرة إقليمية لمسؤولي جمهورية العراق، تشارك فيها دول المنطقة"، مضيفا أنه "كان ينبغي دعوة سوريا، كجار مهم للعراق، لحضور القمة".

وتحتضن العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت، مؤتمر التعاون والشراكة بمشاركة تسع دول .