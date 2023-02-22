عبد اللهيان من بغداد: الحكومة العراقية اتخذت تدابير مهمة في مواجهة المجاميع المناهضة لإيران

شفق نيوز/ ذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، يوم الأربعاء، بأن الحكومة العراقية اتخذت تدابير "مهمة" في مواجهة الأحزاب الكوردية المعارضة للنظام في طهران المتواجدة على أرض إقليم كوردستان، معبرا في الوقت ذاته عن شكره لبغداد على المساعي التي تبذلها في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية من جهة وإيران ومصر من جهة أخرى.

وقال عبداللهيان الذي وصل إلى بغداد في زيارة رسمية في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره العراقي، إنه "نشكر المسؤولين العراقيين في تعزيز الحوار الإقليمي".

ولفت إلى أنه تباحث مع حسين بهدف مواجهة المجاميع الارهابية المتواجدة في إقليم كوردستان، مردفا بالقول ان الحكومة العراقية عازمة على ألا يكون بلادها مصدرا ومركزا لتهديد دول الجوار ومنها إيران.

وأضاف أن سلطات الحكومة المركزية اتخذت إجراءات مهمة في في هذا السياق، ونأمل ان نرى في اقرب وقت تطبيق هذه الإجراءات في هذا الإطار على أرض الواقع.

كما رحب عبد اللهيان بتطبيق قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإخراج القوات الامريكية من العراق، والتعاون في مجال الترانزيت بين إيران والعراق، والسياحة الدينية، مؤكدا أن ربط سكة الحديد بين شلامجة والبصرة وبين كرمانشاه والمنذرية الى بغداد على جدول أعمال الطرفين.

واعرب عن شكره للجهود التي تبذلها بغداد في إطار تعزيز التعاون والحوار بين السعودية وإيران من ناحية، ومصر وإيران من ناحية أخرى.

وقال: نحن نتطلع الى استئناف العلاقات بين السعودية ومصر ونشكر وزير الخارجية العراقي على مساعيه بتقريب وجهات النظر بين الطرفين، مبينا أن العراق عمل دائما في الغاء العقوبات على إيران والتوصل الى الاتفاقات النهائية بين ايران والدول الاوربية.