​​عبد اللهيان للكاظمي: إيران تدعم إعادة فتح السفارات في الرياض وطهران

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، يوم الأحد، أن بلاده تدعم إعادة فتح السفارات في طهران والرياض، داعياً إلى تعزيز العلاقات الإيرانية المصرية.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي يزور إيران، بعد يوم من زيارة للسعودية.

وقال عبداللهيان، خلال اللقاء وفي إشارة إلى وقف إطلاق النار في اليمن، أكد وزير الخارجية دعم إيران لاستمرار وقف إطلاق النار وضرورة إنهاء الحصار الإنساني في البلاد.

وأشاد وزير الخارجية الإيراني بجهود العراق في تعزيز عنصر الحوار ودوره البناء في المعادلات الإقليمية والحوار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية.

وجرت خمس جولات من المحادثات بين إيران والسعودية في بغداد حتى الآن.

وفي إشارة إلى القواسم المشتركة بين إيران ومصر، دعا وزير الخارجية إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة لصالح المنطقة والعالم الإسلامي.

من جانبها ذكرت وكالة فارس الإيرانية، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد خلال الاجتماع على موقف ودور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التطورات الإقليمية وقربها من العراق، مضيفاً أن "العراق جاد في تطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دورها المطمئن في المنطقة".

وأكد الكاظمي "سنواصل جهودنا لتعزيز الحوار والتعاون الإقليميين".