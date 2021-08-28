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عبد اللهيان: التبادل التجاري بين العراق وايران تجاوز 13 مليار دولار

Category: سیاسة

Date: 2021-08-28T12:07:52+0000
عبد اللهيان: التبادل التجاري بين العراق وايران تجاوز 13 مليار دولار

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان، يوم السبت، ان حجم التبادل التجاري مع العراق خلال السنوات الماضية، تجاوز 13 مليار دولار.

وقال عبد اللهيان في كلمته خلال انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وتابعتها وكالة شفق نيوز، ان "ايران تدعم امن واستقرار ووحدة اراضي العراق وعزته وقوته ورفع مكانته الاقليمية والدولية، وتسعى لتنمية اوجه التعاون الثنائي والاقليمي".

واضاف "لقد وصل التبادل التجاري بمختلف قطاعاته بين العراق وايران على مدى السنوات الماضية الى اكثر من 13 مليار دولار"، مشيرا الى وجود "ثمانية منافذ حدودية رسمية بين البلدين تعزز التبادل التجاري".

واشار عبد اللهيان الى ان "الترابط الاقتصادي متجذر بين البلدين على الرغم من تفشي فيروس كورونا"، مضيفا ان "ايران ساهمت عبر تصدير السلع ومنها الكهرباء بشكل ملحوظ وباهر في تنمية التعاون الاقتتصادي والتجاري مع العراق".

وانطلقت بعد ظهر اليوم السبت في العاصمة العراقية بغداد، اعمال مؤتمر التعاون والشراكة بمشاركة تسع دول.

ووصل الى بغداد في ساعة متقدمة من ليلة امس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، فيما بدأت باقي وفود الدول بالوصول منذ ساعات الصباح الاولى، وهم كل من  ملك الاردن عبد الله الثاني، وأمير قطر حمد بن تميم، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء الكويت صباح خالد الصباح، ورئيس وزراء الامارات حاكم دبي محمد بن راشد.

وكذلك وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، فضلاً عن الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، والامين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.

 

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