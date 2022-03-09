سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عبد الخالق العزاوي يتسلم رسمياً رئاسة ديوان الوقف السني

Category: سیاسة

Date: 2022-03-09T07:23:09+0000
عبد الخالق العزاوي يتسلم رسمياً رئاسة ديوان الوقف السني

شفق نيوز/ باشر رئيس الوقف السُني الجديد عبد الخالق العزاوي، اليوم الأربعاء، مهام عمله رسميا.

وجرت صباح اليوم مراسم التسلم والتسليم من قبل الرئيس السابق للوقف سعد كمبش، والرئيس الجديد عبد الخالق العزاوي في مقر الوقف السُني في العاصمة بغداد، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أنهى في مطلع شهر آذار/مارس الجاري تكليف كمبش لرئاسة الوقف بالوكالة، ووافق على تعيين العزاوي رئيسا جديدا لديوان الوقف السني.

يشار إلى أن الرئيس الجديد لديوان الوقف ينتمي إلى تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر.

related

خلافات تضرب تحالف "السيادة" حيال رئاسة الوقف السني

Date: 2022-02-21 11:01:11
خلافات تضرب تحالف "السيادة" حيال رئاسة الوقف السني

بالوثيقة.. الكاظمي يوجه بتعيين رئيس جديد لديوان الوقف السني من تحالف الخنجر

Date: 2022-03-03 14:20:50
بالوثيقة.. الكاظمي يوجه بتعيين رئيس جديد لديوان الوقف السني من تحالف الخنجر

ديوان الوقف السني في العراق يقاضي قناة "الحرة الامريكية"

Date: 2019-09-02 09:00:35
ديوان الوقف السني في العراق يقاضي قناة "الحرة الامريكية"

الكشف عن رئيس ديوان الوقف السني الجديد في العراق

Date: 2020-09-27 14:39:40
الكشف عن رئيس ديوان الوقف السني الجديد في العراق

حكومة الكاظمي تتخذ 7 قرارات جديدة بينها تثبيت آلاف المتعاقدين

Date: 2021-12-30 16:14:16
حكومة الكاظمي تتخذ 7 قرارات جديدة بينها تثبيت آلاف المتعاقدين

الصدر يلوح بـ"تدخل خاص" لإجتثاث الفساد والابتزاز من ميناء الفاو

Date: 2020-12-16 09:48:20
الصدر يلوح بـ"تدخل خاص" لإجتثاث الفساد والابتزاز من ميناء الفاو

نائب يكشف عن "عملية كبرى" للتحالف الدولي في العراق: ايران تستسلم

Date: 2020-01-27 21:11:40
نائب يكشف عن "عملية كبرى" للتحالف الدولي في العراق: ايران تستسلم

مفوضية الانتخابات: يوم الاقتراع سيشهد تحولاً جديداً بالعراق

Date: 2021-09-23 08:36:02
مفوضية الانتخابات: يوم الاقتراع سيشهد تحولاً جديداً بالعراق