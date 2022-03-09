عبد الخالق العزاوي يتسلم رسمياً رئاسة ديوان الوقف السني

شفق نيوز/ باشر رئيس الوقف السُني الجديد عبد الخالق العزاوي، اليوم الأربعاء، مهام عمله رسميا.

وجرت صباح اليوم مراسم التسلم والتسليم من قبل الرئيس السابق للوقف سعد كمبش، والرئيس الجديد عبد الخالق العزاوي في مقر الوقف السُني في العاصمة بغداد، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أنهى في مطلع شهر آذار/مارس الجاري تكليف كمبش لرئاسة الوقف بالوكالة، ووافق على تعيين العزاوي رئيسا جديدا لديوان الوقف السني.

يشار إلى أن الرئيس الجديد لديوان الوقف ينتمي إلى تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر.