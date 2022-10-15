عبد الجبار يكشف سرقة بأكثر من ملياري دولار بعد مغادرته منصب وزير المالية بالوكالة

شفق نيوز/ أعلن وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار، يوم السبت، عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي

عبد الجبار الذي يشغل حاليا منصب وزير النفط في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "دولة رئيس الوزراء وافق مشكورا على طلبنا بخصوص الاعفاء من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة".

ولفت إلى "نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة".

وتابع عبد الجبار أنه "تم تسليمها من وزارة المالية الى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسميا واعلاميا .

وقال وزير النفط أنه "لم نخضع لأي ضغط ومساومة لمنعنا عن اداء دورنا في حماية المال العام".

وصوّت مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي على قرار بإنهاء تكليف احسان عبد الجبار وزير النفط من منصب وزير المالية/ وكالة.

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، قد كلّف في منتصف شهر آب/أغسطس الماضي وزير النفط إحسان عبد الجبار، بمهام إدارة وزارة المالية وكالة.

وجاء قرار التكليف بعد الموافقة على استقالة وزير المالية أصلة علي عبد الأمير علاوي.

أعلن رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، في وقت سابق من اليوم، تكليف امرأة عن المكون بمنصب وزير المالية العراقية بالوكالة بدلا من إحسان عبد الجبار الذي يشغل هذا المنصب بالوكالة إضافة إلى أنه وزير النفط بالأصالة.

وقال توران في بيان مقتضب، "نبارك تسنم أول امرأة تركمانية لوزارة سيادية".

وأضاف أن "السيدة هيام نعمة كوبرلو وزيرة للمالية بالوكالة".