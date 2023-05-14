البرلمان العراقي يعقد جلسة "خاصة" للتصويت على الموازنة هذا الأسبوع

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله، يوم الأحد، أن المجلس سيعقد جلسة خاصة هذا الأسبوع للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة.

وقال عبد الله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المقرر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة الإتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، وسيتم التصويت على قانون الموازنة الإتحادية هذا الأسبوع".

واوضح ان "مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لإقرار الموازنة العامة والمصادقة عليه، لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق".