الزاملي والجنابي رئيسان للجنتي الامن والنزاهة النيابيتين

شفق نيوز/ اختار مجلس النواب العراقي، يوم الاحد، رئيسين جديدين للجنتي الامن والدفاع والنزاهة النيابيتين.

وذكر بيان مقتضب للدائرة الاعلامية للبرلمان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "تم انتخاب النائب عباس الزاملي رئيساً للجنة الامن والدفاع، والنائب كريم ابو سوده نائبا اولا، والنائب سكفان يوسف نائبا ثانيا".

كما تم انتخاب النائب زياد الجنابي رئيساً للجنة النزاهة النيابية.

وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، بهاء النوري، أمس السبت، إن جلسة البرلمان ستشهد التصويت على اختيار رئيس ونائب أول وثانٍ لرؤساء اللجان النيابية الدائمة.

وذكر النوري، وهو عضو في البرلمان العراقي، لوكالة شفق شفق نيوز، أن "عملية التصويت على رئاسة اللجان النيابية الدائمة، ستبدأ من جلسة البرلمان لهذا اليوم، وسيكون التصويت على اختيار رئيس ونائب أول وثانٍ لكل لجنة نيابية الدائمة".

وأشار النوري، إلى أن "انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم سيكون عبر تصويت أعضاء داخل اللجنة، ويجب أن يكون هناك نصاب للأعضاء من أجل اكتمال التصويت حسب النظام الداخلي لمجلس النواب".

وصوت مجلس النواب العراقي، قبل نحو أسبوعين، على أعضاء لجانه النيابية البالغة 25 لجنة، وذلك بعد أن ألغى قرارات سابقة بشأن توزيع نوابه على تلك اللجان.