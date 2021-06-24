سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عائلة الوزني تكشف تفاصيل لقاء بلاسخارت

Category: سیاسة

Date: 2021-06-24T11:41:36+0000
عائلة الوزني تكشف تفاصيل لقاء بلاسخارت

شفق نيوز/ قال علي جواد الوزني، يوم الخميس، إن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت بحثت مع أسرته خلال زيارتها لمنزلهم في كربلاء، ملف ضحايا المتظاهرين ومحاسبة قتلتهم، من بينهم شقيقه الناشط البارز إيهاب الوزني.

وقال علي الوزني لوكالة شفق نيوز، "أبلغنا بلاسخارت بعدم اطلاعنا على سير التحقيق بمقتل شقيقي ولا تفاصيله، وهي من جهتها وعدت بنقل هذا الأمر إلى الجهات المعنية، وإعداد تقرير للأمم المتحدة".

وأضاف "نطلب من الامم المتحدة الضغط على الحكومة لكشف قتلة المتظاهرين ومن بينهم شقيقي إيهاب".

وأثار مقتل الناشط العراقي إيهاب الوزني غضبا واسعا في البلاد، إذ قٌتل الناشط بهجوم مسلح في 9 أيار 2021 بمدينة كربلاء.

وإيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، من أبرز الأصوات المناهضة للفساد وسوء الإدارة والتي تنادي بالحد من نفوذ إيران والجماعات المسلحة في مدينة كربلاء جنوبي العراق.

related

عبد المهدي وبلاسخارت يبحثان سبل دعم الحكومة الجديدة

Date: 2020-02-04 18:35:19
عبد المهدي وبلاسخارت يبحثان سبل دعم الحكومة الجديدة

بلاسخارت من الموصل: اتفاق سنجار سينهي معاناة السنجاريين وضمان لعودة الحياة لطبيعتها

Date: 2020-11-19 08:55:31
بلاسخارت من الموصل: اتفاق سنجار سينهي معاناة السنجاريين وضمان لعودة الحياة لطبيعتها

قضية "أيهاب الوزني" تتفاعل أممياً.. بلاسخارت تزور النجف وكربلاء

Date: 2021-06-24 09:34:28
قضية "أيهاب الوزني" تتفاعل أممياً.. بلاسخارت تزور النجف وكربلاء

الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق تصل الى مدينة الموصل

Date: 2020-11-19 08:12:34
الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق تصل الى مدينة الموصل

ماذا تفعل بلاسخارت في طهران؟ "يونامي" توضح

Date: 2021-02-01 18:56:42
ماذا تفعل بلاسخارت في طهران؟ "يونامي" توضح

ملك الأردن يعزي العراق بحادث كربلاء

Date: 2019-09-11 15:11:46
ملك الأردن يعزي العراق بحادث كربلاء

كتائب حزب الله تتهم بريطانيا بالوقوف وراء أحداث كربلاء

Date: 2021-05-10 21:07:59
كتائب حزب الله تتهم بريطانيا بالوقوف وراء أحداث كربلاء

اعادة انتخاب نوري المالكي أمينا عاما لحزب الدعوة

Date: 2019-07-13 11:38:33
اعادة انتخاب نوري المالكي أمينا عاما لحزب الدعوة