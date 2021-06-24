عائلة الوزني تكشف تفاصيل لقاء بلاسخارت

شفق نيوز/ قال علي جواد الوزني، يوم الخميس، إن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت بحثت مع أسرته خلال زيارتها لمنزلهم في كربلاء، ملف ضحايا المتظاهرين ومحاسبة قتلتهم، من بينهم شقيقه الناشط البارز إيهاب الوزني.

وقال علي الوزني لوكالة شفق نيوز، "أبلغنا بلاسخارت بعدم اطلاعنا على سير التحقيق بمقتل شقيقي ولا تفاصيله، وهي من جهتها وعدت بنقل هذا الأمر إلى الجهات المعنية، وإعداد تقرير للأمم المتحدة".

وأضاف "نطلب من الامم المتحدة الضغط على الحكومة لكشف قتلة المتظاهرين ومن بينهم شقيقي إيهاب".

وأثار مقتل الناشط العراقي إيهاب الوزني غضبا واسعا في البلاد، إذ قٌتل الناشط بهجوم مسلح في 9 أيار 2021 بمدينة كربلاء.

وإيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، من أبرز الأصوات المناهضة للفساد وسوء الإدارة والتي تنادي بالحد من نفوذ إيران والجماعات المسلحة في مدينة كربلاء جنوبي العراق.