عامر عبد الجبار: ما زلت مرشحاً لمنصب رئيس البرلمان وتوقيت جلسة اليوم غير مناسب

شفق نيوز/ أكد النائب المستقل عامر عبد الجبار، يوم الخميس، أنه ما زال مرشحاً لمنصب رئيس مجلس النواب، واصفاً توقيت جلسة المجلس اليوم بـ"غير المناسب".

وقال عبد الجبار لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء السياسية تشير إلى انعقاد جلسة اليوم بعد الساعة 6 مساء"، موضحاً أن "توقيت انعقاد جلسة اليوم غير مناسب على اعتبار ان الجلسة السابقة وقع فيها شجار وتضارب باليد بين نواب كتلة الديمقراطي الكوردستاني وكتلة تقدم".

وأضاف، "ما زلتُ مرشحاً لمنصب رئيس مجلس النواب ورشحت لهذا المنصب لكسر الروتين السياسي والحزبي".

وتابع عبد الجبار، أن "الكثير من الجهات السياسية طلبت مني الانسحاب من الترشيح، واني رفضت الانسحاب لعدم القناعة بالمحاصصة الحزبية والسياسية".

وخصص مجلس النواب العراقي، جدول أعمال جلسة اليوم الخميس، لانتخاب رئيس جديد للمجلس، خلفاً لمحمد الحلبوسي، المنتهية عضويته منذ نحو عام.

وحسم تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، اليوم الخميس، موقفه من جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بالموافقة على تولي محمد المشهداني المنصب، المرشح من قبل حزب "تقدم" بزعامة الرئيس السابق محمد الحلبوسي.