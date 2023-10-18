عبد المهدي يدعو لتطبيق قرار البرلمان بانسحاب القوات الامريكية والناتو من العراق

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، يوم الأربعاء، إلى تفعيل قرار مجلس النواب الذي يقضي بانسحاب القوات الأجنبية من العراق، وذلك على خلفية الأحداث الجارية في قطاع غزة بفلسطين.

وقال عبد المهدي في بيان اليوم، "أمام الفاجعة الكبرى وردا اولياً للعدوان على فلسطين نرى في هذه المرحلة مطلبين عاجلين: أولاً تطبيق فوري لقرار مجلس النواب في 5-1-2020 ( انسحاب كافة القوات الامريكية والناتو بكل مسمياتها).

وأما المطلب الثاني فقد دعا فيه عبد المهدي إلى "الاستعداد على الصعد والمجالات كافة لمواجهة المعركة الطويلة التي تنتظرنا".

وكان البرلمان العراقي قد صوت في الخامس من كانون الثاني/يناير من العام 2020 على قرار يطالب بموجبه بغداد بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وجاء القرار بعد يومين من اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد.