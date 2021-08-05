الحكومة العراقية تعيد وزارة البيئة بعد فصلها عن الصحة

شفق نيوز/ أعلن وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي يوم الخميس عودة وزارة البيئة كوزارة اتحادية تنفذ أهداف الحكومة في تحسين الوضع البيئي في العراق.

جاء ذلك خلال ترؤس الوكيل الفني المخوّل بالصلاحيات الادارية والمالية والفنية لوزارة البيئة جاسم الفلاحي الاجتماع الاول لهيئة الراي في الوزارة ، بحضور الوكيل الاداري والمالي الدكتور كامران علي حسن والمدراء العامين في الوزارة ومدراء الاقسام المعنية، وفقا لبيان صادر عن وزارة البيئة اليوم.

ومقل البيان عن الفلاحي قوله ان الاجتماع الاول لهيئة الراي تضمن اتخاذ مجموعة من القرارات اهمها تعزيز القرار البيئي واتخاذ الاجراءات السريعة لتحسين الوضع البيئي اضافة الى التنسيق مع الوزارات المعنية في موضوع اكمال اجراءات الفصل والتنسيق مع المحافظين في سبيل دعم الدوائر البيئية في المحافظات .

كما لفت الى انه من اجل تفعيل العمل البيئي ورفع مستوى الوعي باهمية القطاع البيئي تم الايعاز بتشكيل فريق لمتابعة اعادة القسم المالي لوزارة البيئة وارجاع التخصيصات المالية وارجاع المبالغ المخصصة لوزارة البيئة من اجل تمكين الوزارة من اداء المهام والواجبات المكلفة بها بموجب القانون رقم 27 لسنة2009 .

الفلاحي بيّن انه تم متابعة اجراءات فصل الموازنة وزيادة التخصيصات الممنوحة لوزارة البيئة بما يتناسب والمهام المناطة بها في المرحلة الجديدة بعد الفصل اداريا وماليا عن وزارة الصحة بموجب قانونها النافذ رقم 37 لعام 2008 تنفيذا لما جاء في المادة 44 من قانون الضمان الصحي لعام 2020 ، والاسراع بفصل الموازنة التشغيلية عن موازنة وزارة الصحة .

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي قد قرر في العام 2015 دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.