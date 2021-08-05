سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحكومة العراقية تعيد وزارة البيئة بعد فصلها عن الصحة

Category: سیاسة

Date: 2021-08-05T10:25:30+0000
الحكومة العراقية تعيد وزارة البيئة بعد فصلها عن الصحة

شفق نيوز/ أعلن وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي يوم الخميس عودة وزارة البيئة كوزارة اتحادية تنفذ أهداف الحكومة في تحسين الوضع البيئي في العراق.

جاء ذلك خلال ترؤس الوكيل الفني المخوّل بالصلاحيات الادارية والمالية والفنية لوزارة البيئة جاسم الفلاحي الاجتماع الاول لهيئة الراي في الوزارة ، بحضور الوكيل الاداري والمالي الدكتور كامران علي حسن والمدراء العامين في الوزارة ومدراء الاقسام المعنية، وفقا لبيان صادر عن وزارة البيئة اليوم.

ومقل البيان عن الفلاحي قوله ان الاجتماع الاول لهيئة الراي تضمن اتخاذ مجموعة من القرارات اهمها تعزيز القرار البيئي واتخاذ الاجراءات السريعة لتحسين الوضع البيئي اضافة الى التنسيق مع الوزارات المعنية في موضوع اكمال اجراءات الفصل والتنسيق مع المحافظين في سبيل دعم الدوائر البيئية في المحافظات .

كما لفت الى انه من اجل تفعيل العمل البيئي ورفع مستوى الوعي باهمية القطاع البيئي تم الايعاز بتشكيل فريق لمتابعة اعادة القسم المالي لوزارة البيئة وارجاع التخصيصات المالية وارجاع المبالغ المخصصة لوزارة البيئة من اجل تمكين الوزارة من اداء المهام والواجبات المكلفة بها بموجب القانون رقم 27 لسنة2009 .

الفلاحي بيّن انه تم متابعة اجراءات فصل الموازنة وزيادة التخصيصات الممنوحة لوزارة البيئة بما يتناسب والمهام المناطة بها في المرحلة الجديدة بعد الفصل اداريا وماليا عن وزارة الصحة بموجب قانونها النافذ رقم 37 لعام 2008 تنفيذا لما جاء في المادة 44 من قانون الضمان الصحي لعام 2020 ، والاسراع بفصل الموازنة التشغيلية عن موازنة وزارة الصحة .

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي قد قرر في العام 2015 دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

 

related

صالح يبحث مع وفد أمريكي قرارا نيابيا "مثيرا للجدل": لا مصلحة لنا بالانجرار لصراعات جانبية

Date: 2020-02-04 20:49:07
صالح يبحث مع وفد أمريكي قرارا نيابيا "مثيرا للجدل": لا مصلحة لنا بالانجرار لصراعات جانبية

الحبس الشديد بحق مسؤولين مصرفيين عراقيين وإلزامهم برد أكثر من 13 ملياراً مختلسة

Date: 2021-07-08 10:07:11
الحبس الشديد بحق مسؤولين مصرفيين عراقيين وإلزامهم برد أكثر من 13 ملياراً مختلسة

بالطبول والابواق .. الجالية العراقية تتظاهر امام البيت الابيض في واشنطن

Date: 2019-10-07 07:53:23
بالطبول والابواق .. الجالية العراقية تتظاهر امام البيت الابيض في واشنطن

عشرات النواب يتحركون لترشيح رئيس للحكومة العراقية من البرلمان

Date: 2020-03-12 10:15:21
عشرات النواب يتحركون لترشيح رئيس للحكومة العراقية من البرلمان

الكويت تجدد دعوتها لمواطنيها بعدم السفر الى العراق ومغادرة المتواجدين فورا

Date: 2019-12-13 14:40:57
الكويت تجدد دعوتها لمواطنيها بعدم السفر الى العراق ومغادرة المتواجدين فورا

العراق "قلق" من امتناع اسرائيل عن المصادقة على معاهدة

Date: 2019-09-25 22:45:13
العراق "قلق" من امتناع اسرائيل عن المصادقة على معاهدة

الكاظمي: بغداد العروبة تستقبل الرئيس والملك .. صالح يدعو لمد أنابيب للنفط مع مصر والأردن

Date: 2021-06-27 07:42:10
الكاظمي: بغداد العروبة تستقبل الرئيس والملك .. صالح يدعو لمد أنابيب للنفط مع مصر والأردن

بينهم عراقيون.. أمريكا تعلن فرض عقوبات على أشخاص بتهمة دعم البرنامج الصاروخي الإيراني

Date: 2020-02-25 21:23:46
بينهم عراقيون.. أمريكا تعلن فرض عقوبات على أشخاص بتهمة دعم البرنامج الصاروخي الإيراني