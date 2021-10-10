إعادة العمل لـ90% من محطات الاقتراع المتوقفة في ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في ذي قار، اليوم الاحد، عن إعادة تشغيل 90% من محطات الاقتراع التي توقفت عن العمل منذ بدء عملية التصويت العام ولغاية الآن، فيما توقع أن لا تتجاوز نسبة مشاركة الناخبين 30%.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "80 محطة اقتراع توقفت عن العمل بسبب اعطال فنية في أجهزة التصويت منذ انطلاق عملية الاقتراع العام في المحافظة ولغاية الآن، وتمكنت فرق الصيانة من إعادة العمل في 90% منها".

واضاف ان "إعادة تشغيل الأجهزة في محطات الاقتراع سهل جدا، لكن الصعوبة تكمن في الحصول على (كود) إعادة التشغيل للجهاز، حيث ان مفوضية الانتخابات جعلت إعطاء (الكودات) للأجهزة على مستوى العراق محصورة بشخص واحد في العاصمة بغداد ولم تجعل مخولين من قبلها في المحافظات".

وبشأن إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، اوضح المصدر "التوقعات تشير الى ان نسبة المشاركة لا تتجاوز الـ30% في محافظة ذي قار مع حلول منتصف النهار".

ومع انطلاق عملية التصويت العام في الانتخابات العراقية المبكرة، شهدت مراكزاً ومحطات انتخابية في عدد من المحافظات والمدن، خللاً في العمل مما أدى إلى عدم تمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم جراء ذلك.

وكشف مراقبون للانتخابات في العراق، عن حدوث أعطال فنية توقف بأجهزة التصويت خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية الانتخابية في اربع محافظات وهي: الأنبار، وشمال العاصمة بغداد، وبابل، كركوك، وذي قار، ووسط.

وعلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في وقت سابق اليوم، على أنباء أفادت بوجود أعطال وتوقف محطات انتخابية في عدد من المحافظات العراقية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية لديها فريق فني من موظفين فنيين مختصين من المفوضية ومن وزارة العلوم والتكنلوجيا ووزارة الاتصالات منتشرين في عموم ارجاء العراق لتصليح اي خلل فني قد يحدث".

وبينت الغلاي أن "هناك تواصلاً مباشراً من خلال 100 موظف فني متواجدين في المكتب الوطني يتواصلون مع كل مراكز الاقتراع لحل اي مشكلة قد تواجه موظفي الاقتراع بأجهزة التصويت".

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية، أن "المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في العراق، لديها خطط بديلة ولديها اجهزة بديلة لاي جهاز قد يتعطل او يتوقف".

ولاحقاً أوضح رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، جليل عدنان خلف، يوم الأحد، أن ما تعرضت له بعض أجهزة التصويت كان خللاً فنياً وليس تعطلاً عن العمل كما أشيع، مؤكداً أنها جميعاً تعمل الآن بسلاسة.

وقال خلف في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "ما حصل من خلل فني في بعض أجهزة التصويت كان قليلا جدا وبأعداد محدودة، وسببه أخطاء بشرية لا يتقبلها النظام الالكتروني الخاص بأجهزة التصويت".

وأكد أن "جميع الأجهزة تعمل الان ولا يوجد أي اعطال والخطة تسير وفق ما رُسم لها"، داعياً المواطنين الى "التوجه لمراكز الاقتراع والادلاء باصواتهم".