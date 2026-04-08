عابدي من البصرة: لا حاجة للمتطوعين العراقيين للدفاع عن إيران

شفق نيوز- خاص

أكد القنصل الإيراني في البصرة، علي عابدي، يوم الأربعاء، عدم حاجة بلاده لمتطوعين عراقيين للانخراط في الدفاع عنها، مشدداً في الوقت ذاته على "عدم الثقة" بالتوجهات الأميركية التي وصفها بأنها تنطوي على "مؤامرات وحيل أخرى".

وقال عابدي في حديث خاص لوكالة شفق نيوز، إن العديد من الجهات في العراق قامت بتسجيل متطوعين للدفاع عن إيران، وهو تعبير نقدره عن محبة الشعب العراقي، لكن الجمهورية الإسلامية تمتلك أكثر من 14 مليون متطوع داخلي مستعدين للدفاع عنها".

وعقد عابدي مقارنة مع الجانب الإسرائيلي، قائلاً إن "إسرائيل تمتلك 450 ألف جندي احتياط، وعندما استدعتهم لم يحضر سوى 50 ألفاً فقط"، معتبراً أن "الحروب الاقتصادية والحصار المفروض على إيران منذ 47 عاماً لم يحقق أهدافه".

وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي، فجر اليوم الأربعاء، "النصر" في الحرب مع الولايات المتحدة، عبر خضوعها لـ"شروط إيران" ووقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن ليلة الثلاثاء – الأربعاء، موافقته على تعليق قصف إيران وشن الهجمات عليها لمدة أسبوعين.

وقال ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن "قراره جاء بناءً على محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، اللذين طلبا وقف التصعيد العسكري".

وأضاف أن "تعليق العمليات مرهون بموافقة إيران على فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري وآمن"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تمثل وقفاً لإطلاق النار من الجانبين".

وأشار ترمب، إلى أن "الولايات المتحدة حققت أهدافها العسكرية، بل وتجاوزتها"، لافتاً إلى "إحراز تقدم كبير نحو اتفاق سلام طويل الأمد مع إيران ومنطقة الشرق الأوسط".

وكشف عن تلقي مقترح إيراني من 10 نقاط، معتبراً أنه يشكل أساساً عملياً للتفاوض.