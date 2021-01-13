سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ظريف: مذكرة اعتقال ترامب في العراق صدرت بعد متابعات إيرانية كثيرة

Category: سیاسة

Date: 2021-01-13T19:33:39+0000
ظريف: مذكرة اعتقال ترامب في العراق صدرت بعد متابعات إيرانية كثيرة

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم الأربعاء، عن إصدار مذكرة اعتقال للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في محكمة بالعراق، وذلك بعد المتابعات الكثيرة التي بذلتها وزارة الخارجية والمؤسسات الأخرى.

جاءت تصريحات ظريف، خلال اجتماع مجلس وضع السياسات الخاص بالمؤتمر الدولي للمطالبات القانونية-الدولية للحرب الإيرانية–العراقية.

وقال ظريف إن الجهات المعنية بمتابعة ملف مقتل سليماني ورفاقه، هي المحاكم القضائية في إيران والعراق.

وقد أعلنت محكمة في بغداد، الأسبوع الماضي، أنها أصدرت مذكرة باعتقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب أمره بقتل أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني.

كما أعلنت إيران أنها ستلاحق قضائيا عددًا من المسؤولين الأميركيين، لدورهم في قتل قاسم سليماني. ومع ذلك، أعلن بعض الخبراء أن هذه خطوة دعائية وأن إيران ليست قادرة على ملاحقتهم قضائيا.

يذكر أن قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، تم قتله يوم 3 يناير (كانون الثاني) عام 2020، بطائرة أميركية بدون طيار، بالقرب من مطار بغداد.

related

العامري يوجه رسالة إلى "العدو" ويقول: سليماني ضحى بنفسه من أجل العراق

Date: 2020-12-25 09:37:07
العامري يوجه رسالة إلى "العدو" ويقول: سليماني ضحى بنفسه من أجل العراق

الخارجية البرلمانية تستبعد "تغييراً كاملاً" عقب خطوة ترامب الأخيرة

Date: 2019-09-12 15:43:17
الخارجية البرلمانية تستبعد "تغييراً كاملاً" عقب خطوة ترامب الأخيرة

النجباء تحدد الأهداف الأمريكية ومسار طائراتها وتتوعد: الرد سيكون قوياً

Date: 2020-02-16 18:08:57
النجباء تحدد الأهداف الأمريكية ومسار طائراتها وتتوعد: الرد سيكون قوياً

بتواجد سليماني هاتفياً.. تفاصيل اجتماع صالح مع الكتل السياسية وطرح بدلاء عبد المهدي

Date: 2019-10-31 12:12:13
بتواجد سليماني هاتفياً.. تفاصيل اجتماع صالح مع الكتل السياسية وطرح بدلاء عبد المهدي

الفتح يرد على العبادي: لا علم لعبد المهدي بعملية استهداف المهندس وسليماني

Date: 2020-12-11 12:10:53
الفتح يرد على العبادي: لا علم لعبد المهدي بعملية استهداف المهندس وسليماني

واشنطن: سليماني في بغداد لاختيار رئيس الوزراء والشعب العراقي يعرف سبب مشكلته

Date: 2019-12-07 13:14:06
واشنطن: سليماني في بغداد لاختيار رئيس الوزراء والشعب العراقي يعرف سبب مشكلته

الخزعلي يتهم شركة بريطانية بالتورط في اغتيال سليماني والمهندس

Date: 2020-12-28 08:09:21
الخزعلي يتهم شركة بريطانية بالتورط في اغتيال سليماني والمهندس

مستشار ترامب يكشف حقيقة دعم التظاهرات في العراق وهدف واشنطن

Date: 2019-10-19 13:38:04
مستشار ترامب يكشف حقيقة دعم التظاهرات في العراق وهدف واشنطن