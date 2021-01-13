ظريف: مذكرة اعتقال ترامب في العراق صدرت بعد متابعات إيرانية كثيرة

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم الأربعاء، عن إصدار مذكرة اعتقال للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في محكمة بالعراق، وذلك بعد المتابعات الكثيرة التي بذلتها وزارة الخارجية والمؤسسات الأخرى.

جاءت تصريحات ظريف، خلال اجتماع مجلس وضع السياسات الخاص بالمؤتمر الدولي للمطالبات القانونية-الدولية للحرب الإيرانية–العراقية.

وقال ظريف إن الجهات المعنية بمتابعة ملف مقتل سليماني ورفاقه، هي المحاكم القضائية في إيران والعراق.

وقد أعلنت محكمة في بغداد، الأسبوع الماضي، أنها أصدرت مذكرة باعتقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب أمره بقتل أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني.

كما أعلنت إيران أنها ستلاحق قضائيا عددًا من المسؤولين الأميركيين، لدورهم في قتل قاسم سليماني. ومع ذلك، أعلن بعض الخبراء أن هذه خطوة دعائية وأن إيران ليست قادرة على ملاحقتهم قضائيا.

يذكر أن قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، تم قتله يوم 3 يناير (كانون الثاني) عام 2020، بطائرة أميركية بدون طيار، بالقرب من مطار بغداد.