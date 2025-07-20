طيف سامي تبلغ البرلمان.. لجنة حكومية خاصة تعد جداول الموازنة

شفق نيوز– بغداد

أعلن عضو اللجنة المالية النيابية سعد التوبي، أن وزيرة المالية طيف سامي أبلغت أعضاء اللجنة، خلال استضافتها اليوم الأحد، أن لجنة خاصة شُكلت من قبل رئيس مجلس الوزراء لإعداد جداول قانون الموازنة العامة لسنة 2025.

وقال التوبي، لوكالة شفق نيوز، أن هذه اللجنة الحكومية المختصة تعمل حالياً على إعداد الجداول الخاصة بالموازنة، وأنها سترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه، قبل إرساله إلى مجلس النواب.

وأضاف أن المعلومات المتوفرة بشأن الموازنة ما تزال محدودة من حيث الإيرادات والنفقات، مرجحاً أن يتم الانتهاء من إعداد الجداول وإحالتها إلى البرلمان خلال الشهر المقبل.

وكان البرلمان العراقي قد استضاف في وقت سابق من اليوم، وزيرة المالية طيف سامي، للتباحث بشأن أسباب تأخر إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن الاستضافة ناقشت أيضاً آلية تنفيذ البرنامج الحكومي لوزارة المالية، وتنفيذ قانون الموازنة العامة للأعوام 2023، 2024، 2025.

يذكر أن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، كان قد وجه الأربعاء الماضي، دعوة رسمية لاستضافة وزيرة المالية في مكتب اللجنة، لمناقشة ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي، وموازنات الأعوام الثلاثة، وإعداد جداول موازنة عام 2025.