طهران تعلق على حراك بغداد لقمة الجوار: سنقرر بناء على الرسالة التي نتلقاها

شفق نيوز / علقت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، على حراك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعقد "قمة بغداد لدول الجوار الإقليمي"، أواخر آب الجاري، فيما أكدت أنها ستقرر بناء على الرسالة التي تتلقاها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، ردا على أسئلة الصحفيين حول زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران ودعوة إيران إلى اجتماع إقليمي، إن "زيارة وزير الخارجية العراقي ستتم قريباً، ومن السابق لأوانه التكهن بفحوى الزيارة".

وأضاف خطيب زادة، خلال مؤتمر صحفي، عقده بمبنى وزارة الخارجية الإيرانية، أن "إيران ستتخذ القرارات بناء على الرسالة التي تتلقاها".

ويواصل مبعوثون عراقيون تسليم الدعوات الخاصة بـ"قمة بغداد لدول الجوار الإقليمي" حيث تعتزم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استضافتها أواخر الشهر الحالي.

ودعا الكاظمي، حتى الآن، قادة دول الكويت وتركيا والسعودية، لحضور الاجتماع المرتقب، وذلك من خلال زيارات أجراها وزير الخارجية فؤاد حسين لكل من تركيا والسعودية، بالإضافة لزيارة وزير التخطيط خالد بتال، لدولة الكويت.

ولا تقتصر القمة العراقية على دول الجوار، فمن المؤمل أن تشارك كل من قطر والإمارات ومصر، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي فيها.