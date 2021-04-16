سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طهران تعرض على بغداد تصدير الخدمات الفنية والهندسية للعراق

Category: سیاسة

Date: 2021-04-16T12:53:42+0000
طهران تعرض على بغداد تصدير الخدمات الفنية والهندسية للعراق

شفق نيوز/ التقى السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، يوم الجمعة، وزيري العدل والاتصالات العراقيين، وبحث معهما جملة من القضايا القانونية والقضائية والفنية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ، "أرنا"، إن "مسجدي التقى بوزير العدل العراقي سالار عبدالستار محمد وتباحث معه حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك حيث اكدا الجانبان على توسيع العلاقات القضائية والقانونية".

وقدم مسجدي خلال اللقاء شكره للعراق لتعاونه القضائي لنقل المعتقلين الايرانيين الى البلاد مقدما دعوة من وزير العدل الإيراني علي رضا اوايي لنظيره العراقي لزيارة طهران".

كما التقى مسجدي وزير الاتصالات العراقي شهاب احمد كاظم الشيباني وفقا لـ"أرنا"، حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاتصالات وخدمات الانترنت وتسهيل الاتصالات".

واعلن سفير إيران خلال اللقاء استعداد بلاده لتبادل الوفود من المتخصصين بين البلدين وتصدير الخدمات الفنية والهندسية الى العراق.

related

مبعوثة الأمم المتحدة في العراق تزور إيران

Date: 2020-09-17 12:58:29
مبعوثة الأمم المتحدة في العراق تزور إيران

ايران تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون الدفاعي مع العراق

Date: 2021-04-13 17:24:16
ايران تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون الدفاعي مع العراق

إيران تردُّ على ترامب بشأن هجوم لوكلائها على القوات الامريكية في العراق

Date: 2020-04-02 09:21:59
إيران تردُّ على ترامب بشأن هجوم لوكلائها على القوات الامريكية في العراق

إيران تتحدى العراقيين بدعم محمد علاوي: رجل محارب ونظيف اليد ومؤمن

Date: 2020-02-09 06:26:15
إيران تتحدى العراقيين بدعم محمد علاوي: رجل محارب ونظيف اليد ومؤمن

الخامنئي يبعث برسالة للعراقيين ويعلن عفوا مشروطا لسجنائهم في إيران

Date: 2021-02-10 04:34:06
الخامنئي يبعث برسالة للعراقيين ويعلن عفوا مشروطا لسجنائهم في إيران

العراق يرفض الانضمام لتحالف ايران الخاص بالخليج

Date: 2019-09-26 21:44:15
العراق يرفض الانضمام لتحالف ايران الخاص بالخليج

صحيفة إسرائيلية لا تستبعد إستعانة إيران بميليشياتها في العراق بنشوب حرب

Date: 2020-12-04 08:14:27
صحيفة إسرائيلية لا تستبعد إستعانة إيران بميليشياتها في العراق بنشوب حرب

باحث: مليشيات إيران جعلت العراق منطلقاً لضرب السعودية

Date: 2019-09-28 10:15:32
باحث: مليشيات إيران جعلت العراق منطلقاً لضرب السعودية