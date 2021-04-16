طهران تعرض على بغداد تصدير الخدمات الفنية والهندسية للعراق

شفق نيوز/ التقى السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، يوم الجمعة، وزيري العدل والاتصالات العراقيين، وبحث معهما جملة من القضايا القانونية والقضائية والفنية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ، "أرنا"، إن "مسجدي التقى بوزير العدل العراقي سالار عبدالستار محمد وتباحث معه حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك حيث اكدا الجانبان على توسيع العلاقات القضائية والقانونية".

وقدم مسجدي خلال اللقاء شكره للعراق لتعاونه القضائي لنقل المعتقلين الايرانيين الى البلاد مقدما دعوة من وزير العدل الإيراني علي رضا اوايي لنظيره العراقي لزيارة طهران".

كما التقى مسجدي وزير الاتصالات العراقي شهاب احمد كاظم الشيباني وفقا لـ"أرنا"، حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاتصالات وخدمات الانترنت وتسهيل الاتصالات".

واعلن سفير إيران خلال اللقاء استعداد بلاده لتبادل الوفود من المتخصصين بين البلدين وتصدير الخدمات الفنية والهندسية الى العراق.