طهران تعد قصف إقليم كوردستان "ضمن الاطر القانونية"

شفق نيوز/ رأت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن القصف المستمر منذ ثمانية أيام، على شمال اربيل في اقليم كوردستان العراق يأتي "ضمن الأطر القانونية".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي، أن بلاده "ترفض أن تكون أراضي العراق مقراً لتهديد الأمن القومي الايراني"، مؤكدا "وجهنا مسبقاً تحذيرات للعراق حول تواجد خلايا إرهابية انفصالية على حدودنا".

وأضاف "قلنا للمسؤولين في بغداد واقليم كوردستان بأننا نرفض أن تتحول الأراضي العراقية لمقر تهديد للأمن الإيراني"، معتبرا أن "جميع الإجراءات التي اتخذناها كانت ضمن الاطر القانونية".

وأكد المتحدث أن بلاده "نحترم وحدة وسيادة أراضي العراق".

واليوم الاثنين، تجدد القصف الايراني، لليوم الثامن على التوالي، مستهدفاً ناحية سيدكان في إدارة سوران المستقلة باربيل.

وقال مصدر محلي في أربيل لوكالة شفق نيوز، إن "القصف الايراني استهدف منطقة هورني ضمن الناحية"، مشيرا إلى أنه "لم يخلف أضرارا بشرية ".

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، في 26 ايلول الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً صاروخياً على الإقليم عبر أربع مراحل، ما أوقع "13 شهيداً و58 جريحاً".

وعقب القصف اعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، إطلاق 73 صاروخاً باليستياً على مقار حزب حرية كوردستان المعارض، في اقليم كوردستان.