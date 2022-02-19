طهران تشيد بدور بغداد في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، سعي العراق لتأسيس حوارات إقليميّة مباشرة تجمع دول المنطقة، فيما أشاد نظيره الايراني بذلك الدور.

وقالت الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين التقى نظيره الإيرانيّ حسين أمير عبداللهيان على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ58 المنعقد في مدينة ميونخ الألمانيّة، وبحث الجانبان العلاقات المتميزة بين البلدين الجارين، والملفات ذات الاهتمام المُشترَك، واستعراض أهم التطورات الإقليميَّة والدوليَّة".

كما تم التطرق بحسب البيان إلى "المفاوضات الجارية حالياً في مدينة فيينا حول البرنامج النوويّ الإيرانيّ، والجُهُود الدبلوماسيّة لإنجاحها".

وتطرق الوزير فؤاد حسين إلى "مساعي العراق لتأسيس حوارات إقليميّة مباشرة تجمع دول المنطقة، وتقريب وجهات النظر وتعزيز أواصر الصداقة والود بينها، مُشدداً على انفتاح العراق على كافة الدول الإقليميّة، والتعاون معها لتحقيق الاستقرار والتنمية للمنطقة". من جانبه، أشاد وزير الخارجيَّة الإيرانيّ بتميز العلاقات بين العراق وإيران، متطرقاً إلى الروابط التاريخيَّة والدينيَّة والجغرافيَّة التي تربط البلدين، وثمن دور العراق المحوريّ في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، ومساعيه المستمرة لخلق الحوارات الإقليميَّة، وفقاً للبيان.