الازمة السياسية.. ايران تؤكد ضرورة مراعاة الدستور العراقي

شفق نيوز/ حثت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين جميع العراقيين على "التحاور"، مشددة على أن استقرار وثبات العراق مهم جدا لإيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن إيران تتجنب التدخل في شؤون العراق الداخلية لكنها تحث جميع أطرافه على التحاور للخروج من الأزمة السياسية الراهنة وتسعى لتقريب وجهات النظر.

وأضاف، لدينا علاقات ايجابية مع كافة القوى السياسية العراقية ونحن مستمرون في هذا التوجه، مؤكدا على أن ثبات واستقرار العراق، مهم جدا بالنسبة لنا، لذلك نؤكد على ضرورة مراعاة الدستور العراقي.

ويمر المشهد السياسي العراقي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.