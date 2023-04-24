طهران تجدد شكرها لبغداد على دورها في تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية

شفق نيوز / جدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الاثنين، شكره لدور العراق الذي لعبه في مساعدة طهران والرياض للوصول إلى تفاهمات ثم إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في الصين.

جاء ذلك خلال إتصال هاتفيّ اجراه الوزير الإيراني، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، مساء الأحد، شهد بحث تعزيز أوجه العلاقات الثنائيَّة، وأهمّيَّة الارتقاء بآفاق التعاون في كلِّ المجالات إلى ما يُلبِّي طموح البلدين الصديقين.

وتطرق عبد اللهيان، إلى التطورات الأخيرة بين بلاده والسعوديَّة، لاسيما بعد التوصُّل إلى إتفاق تطبيع العلاقات بينهما، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز.

من جانبه، تطرّق حسين، خلال الاتصال، إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الجُمْهُوريَّة عبد اللطيف رشيد، والوفد المُرافق له إلى طهران، وفقاً للبيان.

وتبادل الجانبان، الرؤى والأفكار حول القضايا الإقليميَّة والدولية محلّ الاهتمام المُشترَك، كما تباحثا في تطوُّرات الأوضاع بالمنطقة، والتحدِّيات التي تواجهها، وضرورة دعم السلام، والاستقرار من خلال تضافر جُهُود الأطراف فيها.