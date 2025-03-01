طهران: العراق سيحصل على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية ونائب وزير النفط الإيراني، سعيد توكلي، يوم السبت، ان العراق سيحصل على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني.

وتعليقا على الأخبار التي نُشرت مؤخراً حول منع صادرات إيران إلى العراق في الثامن من شهر آذار/مارس الجاري، قال توكلي، إن "العراق يحصل دائما على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني حتى يتمكن من الحصول على هذا الغاز لبلاده"، مردفا بالقول: افترضنا هو أن هذا سيتكرر وسيحدث استثناء"، حسبما ذكرته وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

ويأتي هذا الموقف عقب تصريح لوكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز عزت صابر، يوم الجمعة، قال فيه إن الحكومة الاتحادية تدرس إمكانية استيراد الغاز من دولتي قطر والجزائر بعد إلغاء الرئيس الأمريكي الإعفاء الممنوح للعراق في استيراد هذه المادة من إيران، مؤكداً أن الوزارة عازمة على إيقاف حرق الغاز المصاحب في العام 2030.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطلع شهر شباط/فبراير الماضي، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

ومؤخرا توجه العراق لاستيراد الغاز من تركمانستان، وأيضا سيمر عبر الأنابيب الإيرانية، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب مشاكل لوجستية ومالية.