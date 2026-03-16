طلب نيابي إلى الخارجية لفتح حوار مع طهران بشأن الناقلات العراقية في هرمز

شفق نيوز- بغداد

وجّه النائب علي صابر الكناني، يوم الاثنين، كتاباً رسمياً إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يقترح فيه فتح حوار دبلوماسي مع إيران بشأن أزمة مرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز.

وبحسب الكتاب، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الكعبي دعا وزارة الخارجية إلى العمل على فتح قنوات حوار وتواصل دبلوماسي مع إيران، للسماح بمرور ناقلات النفط العراقية وضمان سلامتها دون معوقات.

وأشار النائب، في كتابه إلى أن التوترات الإقليمية الراهنة وما نتج عنها من توقف بعض ناقلات النفط العراقية عن العبور أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في العراق، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المصالح الاقتصادية للبلاد.

وفي ختام الكتاب، طلب الكعبي من وزارة الخارجية، اتخاذ ما يلزم بهذا الشأن وإطلاع مجلس النواب على الإجراءات المتخذة لمعالجة الملف.

وتتصاعد المخاوف في العراق بشأن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع الإقليمي القائم، خاصة في ظل التهديد بإغلاق مضيق هرمز الحيوي الذي يعد المنفذ الرئيسي لصادرات النفط العراقية.

ويعتمد اقتصاد العراق بشكل كبير على العائدات النفطية التي تمثل نحو 90 إلى 95 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة، مما يضع هذه الأزمة الحكومة العراقية أمام تحد مالي يتعلق بقدرتها على الاستمرار في تمويل النفقات التشغيلية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين، في حال استمرار تعطل الصادرات النفطية لفترة طويلة.