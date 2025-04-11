طلب نيابي لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين والنواب (وثيقة)

شفق نيوز/ كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، فراس المسلماوي، يوم الجمعة، عن جمع أكثر من 60 توقيعاً نيابياً، لتعديل قانون سلم رواتب الموظفين، وكذلك تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة.

وقال المسلماوي لوكالة شفق نيوز، إنه "تم جمع أكثر من 60 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب لتعديل قانون سلم رواتب الموظفين، وشرط أن يتضمن هذا التعديل تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة كافة في عموم العراق لتحقيق العدالة الاجتماعية".

وأضاف "نحن مع مطالب المعلمين وشرائح الموظفين في الوزارات والمؤسسات الدولة كافة"، مشيراً إلى أن "الطلب قُدم إلى رئاسة مجلس النواب لتفعيل عمل لجنة الرواتب لتحقيق العدالة الاجتماعية برواتب الموظفين، وأن الراتب الأدنى للموظفين سيحدد لاحقاً".

وعقد مجلس النواب العراقي، يوم أمس الخميس، جلسة لمناقشة مطالب الكوادر التربوية، ضمن الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة.

وتشهد عدة محافظات عراقية احتجاجات واسعة نظمها معلمون وموظفون، يطالبون فيها بتحسين أوضاعهم المعيشية وتثبيت حقوقهم وتعديل سلم الرواتب.

يشار إلى أنه طوال السنوات الماضية انطلقت العديد من الدعوات من قبل نواب وسياسيين ومواطنين طالبت بتعديل سلم رواتب الموظفين لوجود تفاوت كبير بين وزارة وأخرى، وكذلك مطالبات بخفض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء وكبار المسؤولين والنواب.