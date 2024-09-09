طلب نيابي لاستضافة المسعودي بعد "اشكالات" قرعة الحج.. وثيقة

شفق نيوز/ قدمت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية النائبة نيسان الزاير، طلبا إلى رئاسة مجلس النواب العراقي باستضافة رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي.

ويأتي هذا الطلب، وفق وثيقة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، على خلفية نتائج قرعة الحج التي أثارت العديد من التساؤلات والشكوك حول نزاهتها، وفقاً للإشكالات العديدة التي طرأت.

وأثار إعلان نتائج قرعة الحج في بغداد موجة جدل واسعة بين اوساط كبار العمر من المواطنين العراقيين الذين رفضت طلباتهم.

وطالبت النائب ابتسام الهلالي بمراجعة النتائج، وقالت إن هناك ملاحظات وشكوك حول العملية، مشيرة إلى وجود أسماء غير متوافقة مع التوقعات.

وأضافت أنها ستطلب من رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لإعادة إجراء القرعة تحت إشرافها.

وأعلنت هيئة الحج والعمرة أن القرعة شملت 3216 مقعداً للموسم 2025.