طلب نيابي بتعديل سلم الرواتب

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، عن طلب مقدم من أعضاء المجلس لاستضافة اللجنة الحكومية الخاصة بتعديل سلم رواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة محمد نوري، لوكالة شفق نيوز، ان "أعضاء بمجلس النواب من كتل نيابية مختلفة جمعوا تواقيع ستقدم الى رئاسة المجلس لاستضافة اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد تعديل سلم رواتب موظفي الدولة"، مشيرا الى ان "رئاسة مجلس النواب ستقوم بتحديد موعد بناء على طلب أعضاء المجلس الاستضافة اللجنة الوزارية خلال الجلسات القادمة".

واضاف ان "الغاية من استضافة اللجنة الوزارية هو الوقوف على نتائج عمل اللجنة ما وصلت إليه خلال الفترة السابقة، وماهي العقبات والتوقيتات المطلوبة لمعالجة الرواتب الدنيا للموظفين مع إعادة هيكلة رواتب الدرجات الخاصة وموظفي الرئاسات".

وخلال الأشهر الماضية تظاهر المئات من موظفي الدولة، في العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد، مطالبين بتعديل سلم الرواتب بسبب ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق جراء ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار الأمر الذي أدى تراجع القوة الشرائية لهذه الشريحة من المجتمع.

ويصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلف تعديل سلم الرواتب بأنه "مسألة حساسة"، مؤكدا العمل على "الوصول إلى صيغة تحقق العدالة".