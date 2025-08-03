طلب نيابي باستضافة وزيرة المالية في جلسة علنية (وثيقة)

شفق نيوز– بغداد

وجه النائب حيدر محمد المطيري، طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب، باستضافة وزيرة المالية في جلسة علنية تحت قبة البرلمان، لبيان أسباب تأخر إرسال جداول موازنة سنة 2025.

وجاء في الطلب، وتنشره أدناه وكالة شفق نيوز، أن الجلسة تهدف إلى توضيح أسباب التأخير في إرسال الجداول.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد استضافت وزيرة المالية طيف سامي في 20 تموز 2025 لمناقشة ثلاثة محاور رئيسية، شملت تنفيذ البرنامج الحكومي، وتقييم مسار تطبيق قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023–2025، إلى جانب متابعة إعداد جداول موازنة عام 2025.

وأبلغت سامي اللجنة خلال الاجتماع أن لجنة حكومية خاصة شُكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء تتولى حالياً إعداد الجداول التفصيلية للموازنة الجديدة، مشيرة إلى أن التأخير في إرسالها يعود إلى تقلبات أسعار النفط وعدم حسم الخلافات مع إقليم كوردستان، ما انعكس سلباً على تمويل الموازنة الاتحادية وتنفيذ بعض الالتزامات المالية.

وتُعد موازنة 2025 جزءاً من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية (2023–2025) الذي أقرّه البرلمان في حزيران 2023، لأول مرة بصيغة تمتد لثلاث سنوات.

ويُلزم هذا القانون الحكومة بتقديم جداول تفصيلية لكل عام على حدة، تتضمن الإيرادات والنفقات وخطط التمويل.

إلا أن تأخر إرسال جداول عام 2025 أثار انتقادات نيابية واسعة بسبب تأثيره المباشر على صرف العلاوات والترفيعات وتنقلات الموظفين، فضلاً عن تعطل برامج حكومية خدمية وتنموية