طلب موقع من 170 نائباً لانتخاب رئيس الجمهورية بجلسة الأربعاء

شفق نيوز/ أعلنت النائب عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي، يوم الإثنين، عن تقديم طلب موقع من 170 نائباً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل.

وقالت الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء مجلس النواب ومن كتل سياسية مختلفة جمعوا اكثر 170 توقيعاً لعقد جلسة يوم الاربعاء لانتخاب رئيس الجمهورية"، موضحة ان "الطلب قدم خلال جلسة اليوم إلى النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي".

وأوضحت ان "المندلاوي سيجتمع مساء اليوم مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لمناقشة الطلب والنظر به، وفي حال موافقة رئاسة البرلمان فان جلسة يوم الاربعاء ستكون مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".

في السياق، نوه النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز، الى تقديم طلب موقع من 170 نائبا لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الاربعاء المقبل، مشيرا الى أن "رئاسة المجلس ستناقش الطلب والبت به".