طلب من رئاسة البرلمان بمناقلة 1.2 ترليون دينار لإعادة الرواتب المدخرة لموظفي إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وجّه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، طلباً إلى اللجنة المالية النيابية، بإجراء مناقلات مالية لتأمين إعادة الرواتب المدخرة لموظفي إقليم كوردستان.

وبحسب كتاب رسمي موجه من شاخوان عبد الله الى اللجنة المالية النيابية، بتاريخ 28 ايار/ مايو الجاري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، طلب النائب الثاني "الموافقة على مناقلة مبلغ لا يقل عن 1.2 تريليون دينار من كل سنة مالية لحين تسديد كامل المبالغ المدخرة من مقدار المبالغ المتفق على مناقلتها من قبل لجنتكم بواقع 100 مليار دينار شهرياً".

وأكد على "تثبيت المبلغ في الموازنة والتزام الحكومة الاتحادية بتنفيذ المناقلة ضمن بنود الموازنة على امل إعادة كامل المبالغ المدخرة في الموازنات المقبلة".

وكانت وزارة المالية والإقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أكدت، اليوم الثلاثاء، صعوبة دفع نسبة من الرواتب المدخرة للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم للسنوات الماضية.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني أكد، اليوم الثلاثاء، أن حكومته لن تتخلى عن حقوق الكورد الدستورية واستحقاقاتهم في الموازنة الاتحادية.

وأضاف "بغداد كانت السبب في ادخار رواتب موظفي الاقليم"، مؤكداً "لن نتخلى عن حقوقنا الدستورية".

وأجرت اللجنة المالية النيابية يوم الخميس الماضي تعديلات على قانون الموازنة الاتحادية تتعلق بإقليم كوردستان، مما أثار استياء القيادات السياسية في الإقليم.