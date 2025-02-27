طلب أمريكي للضغط على إيران.. بغداد تكشف عن خفايا "زيارة الشرع" ومستقبل الفصائل

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الخميس، عن تفاصيل وخفايا لملفات عدة في العراق، تخص الفصائل المسلحة والضغوط الأمريكية، فضلا عن العلاقة مع سوريا وزيارة مسؤوليها لبغداد، إلى جانب تطرقه للتهديدات الإسرائيلية.

وقال حسين، في مقابلة متلفزة مع قناة الحدث، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة عرضت على الحكومة العراقية مسائل تتعلق بزيادة الضغط على إيران، إلا أن بغداد تسعى لحماية التوازن في علاقاتها بين واشنطن وطهران".

وأضاف أن "أميركا طرحت وقف استيراد الغاز من إيران، لكن بغداد تأمل باستمرار الحوار الاستراتيجي مع الإدارة الأميركية، وليس لدينا قلق من التعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة".

ملف الفصائل

إلى ذلك، كشف حسين أن "واشنطن بعثت رسائل غير رسمية بشأن وضع الفصائل المسلحة"، مضيفا أن "التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة داخل العراق لا تزال قائمة".

ولفت إلى أن "الفصائل أوقفت هجماتها على قوات التحالف الدولي بسبب التطورات في المنطقة".

أما في ما يتعلق بانسحاب قوات التحالف من البلاد، فأوضح أن "توقيت انسحاب القوات الأميركية لم يتغير".

وعن نزع سلاح الفصائل، أكد أن "هذه المسألة تحتاج إلى نقاش داخلي"، مضيفا أن "تلك المجموعات المسلحة لا تشكل تهديدا لبقاء قوات التحالف".

وحذر حسين، من "مخاطر داعش"، لافتا إلى "وجود تحركات مريبة للتنظيم الإرهابي تثير مخاوف الحكومة".

الملف السوري

وفي ما يتعلق بالملف السوري، أوضح أن "الموقف العراقي من الإدارة الجديدة في دمشق غير مرتبط بإيران، لكن هناك وجهات نظر من بعض الأطراف السياسية".

وأكد: "لدينا في العراق وجهات نظر مختلفة من أي قضية حول العالم فكيف إذا كانت القضية السورية"، مبينا "سنوجه دعوة للرئيس السوري أحمد الشرع، لحضور القمة العربية في بغداد".

وكان العراق نشر قوات عسكرية مدرعة على طول الشريط الحدودي من قضاء القائم على الحدود العراقية السورية، وصولا إلى الحدود الأردنية أقصى غرب البلاد، إثر سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

بينما لا تزال قضية انسحاب القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي من العراق، تثير الجدل، رغم الحوار الذي انطلق مع واشنطن قبل أكثر من سنتين حولها.

كذلك لا تزال العلاقات الوثيقة التي تربط الحكومة الحالية بطهران، تزعج الولايات المتحدة على الرغم من تأكيد بغداد أكثر من مرة حرصها على التوازن في علاقاتها الخارجية والسعي إلى تعزيز تواصلها مع واشنطن.