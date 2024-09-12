طلب برلماني لاستضافة السوداني وسط تلويح بالمحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ كشف النائب هادي السلامي، يوم الخميس، عن تقدمه بطلب نيابي الى رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي لاستضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال السلامي لوكالة شفق نيوز، "قمت بتقديم الطلب لاستضافة رئيس مجلس الوزراء في جلسة خاصة لمناقشة أسباب سحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي من البرلمان وعدم إعادة ارساله إلى المجلس".

واوضح أن "قانون الخدمة المدنية الاتحادي من القوانين المهمة ويخدم الموظفين ويعالج أزمة الرواتب وخصوصا سلم رواتب موظفي الدولة، وعلى الحكومة ارسال القانون إلى البرلمان لإقراره".

وتابع السلامي، "في حال لم تستجب رئاسة مجلس النواب ولم توافق على طلب استضافة رئيس مجلس الوزراء، سنتجه إلى المحكمة الاتحادية لتقديم طعن ضد الحكومة بشأن عدم الالتزام بتعليمات قانون الموازنة وعدم ارسال قانون الخدمة المدنية الى البرلمان".

ومن أبرز القوانين التي سحبتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى جانب قانون الخدمة المدنية الاتحادي، هي قانون التجنيد الإلزامي، قانون معالجات التجاوزات السكنية، قانون مجلس الإعمار، تعديل قانون الشركات، التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، التعديل الثاني لقانون الطرق العامة.