السوداني يوعز بإكمال إجراءات مشروع قانون استحداث محافظة المدائن

شفق نيوز/ وجّه عضو مجلس النواب علاء سكر الدلفي، طلبا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يتضمن رفع المعامل الصناعية الملوثة للبيئة والتي تسبب انبعاثات سامة من مناطق الوحدة والنهروان وجسر ديالى واستحداث محافظة المدائن.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي للنائب، فإن الأخير خاطب السوداني لاخراج المعامل الصناعية من مناطق قضاء المدائن و نواحيه الوحدة والنهروان وجسر ديالى والتي تسبب انبعاثات سامة وروائح وأمراض انتقالية تؤثر على البيئة والمواطنين وتسبب ضررا على حياتهم بما فيها مدينة بسماية والساكنين فيها.

واضاف، ان رئيس مجلس الوزراء أوعز الى وزارة البيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تلك المعامل الموجودة وسط المدن السكنية.

كما اعلن النائب علاء سكر الدلفي،عن ايعاز رئيس الوزراء الى وزارة التخطيط وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة اكمال الاجراءات كافة لإدراج مشروع قانون استحداث محافظة المدائن بناء على مخاطبته وفق كتاب رسمي.

واوضح، ان مناطق قضاء المدائن الواسعة التي تشكل ثلث مساحة العاصمة بغداد شهدت توسعا سكانيا وعمرانيا كبيرا خاصة مع وجود مدينة بسماية واقبال المواطنين للسكن فيها وكذلك العمل على انجاز مشروع مدينة علي الوردي السكنية.

ولفت الدلفي الى ان المدائن ستكون مركزا لاستقطاب المدن التجارية والصناعية والسكنية فضلا عن وجود مشاريع حيوية يجري العمل عليها، مشددا على استمرار متابعة تلك المشاريع وانجازها والتي من شأنها أن تخدم المواطنين وتلبي طموحاتهم.