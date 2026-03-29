طلبت تأجيلها لحين حسم الاتفاق.. كتل نيابية تهدد بمقاطعة جلسة اختيار الرئيس

شفق نيوز- بغداد

لوّحت كتل نيابية، يوم الأحد، بمقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية احتجاجاً على عدم الأخذ برأيها بشأن أسماء المرشحين لشغل المنصب، مطالبة بتأجيل موعد انعقادها لحين حسم الخلاف.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن "رؤساء الكتل هددوا خلال اجتماع مع رئاسة مجلس النواب حول المرشح لرئاسة الجمهورية، بمقاطعة جلسة انتخاب الرئيس إذا تمت مصادرة آرائهم لصالح كتل أخرى".

وأوضح أن "الجهات المعترضة طلبت مهلة لحسم الموضوع قبل تحديد موعد انتخاب رئيس الجمهورية، ولوّحت بالمقاطعة في حال عقد الجلسة هذا الأسبوع دون موافقتها".

وأشار المصدر، إلى أن الاجتماع شهد مشادة كلامية حول تحديد موعد انتخاب رئيس الجمهورية وأسماء المرشحين للمنصب ومنصب رئيس الوزراء، مبيّناً أن "رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون طلب من رئاسة مجلس النواب أخذ رأي الإطار التنسيقي بموعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يعقد الإطار اجتماعاً لحسم الموضوع خلال 24 ساعة المقبلة".

وعقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، في وقت سابق اليوم الأحد، اجتماعاً تشاورياً ناقشت فيه استعدادات الجارية تمهيداً لتحديد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد للعراق خلال الأسبوع الجاري لإنهاء حالة الانسداد السياسي الحاصلة والمضي في تشكيل الحكومة المقبلة.

وبهذا الصدد صرّح مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، بأنه بعد انتهاء هذا الاجتماع، ستعقد الرئاسة اجتماعاً آخر بعد ظهر اليوم يضم رؤساء الكتل السياسية لمناقشة مدى جديتها بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأكد أن تحقيق النصاب القانوني لعقد هذه الجلسة يحتاج الى حضور أكثر من 220 نائباً أي بمعدل ثلثي أعضاء البرلمان، مرجحا أن يتفق المجتمعون على عقدها غداً الاثنين، أو في يوم آخر خلال الأسبوع الجاري.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي قد أعلن، أمس السبت، أن هيئة رئاسة المجلس تسعى إلى عقد اجتماع "مهم" مع رؤساء الكتل السياسية خلال الأسبوع الجاري للتباحث حول التوصل إلى توافق بشأن تحديد موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

يأتي هذا بالتزامن مع تقديم، 220 عضواً في مجلس النواب العراقي، قائمة بأسمائهم وتواقيعهم إلى رئاسة مجلس النواب، مطالبين بتخصيص جلسة يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية.

واتفق الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، على تأجيل حسم مرشح رئاسة الوزراء إلى ما بعد انتهاء الحرب الإقليمية الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وفقاً لمصدر سياسي تحدث لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق.