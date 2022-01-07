إطلاق مبادرة تشكيل تجمع "إصلاح الوطن".. والكتلة الصدرية أول المنضمين

شفق نيوز/ أعلن رئيس تحالف "تصميم" في محافظة البصرة، عامر الفايز، يوم الجمعة، ان تحالفه اطلق مبادرة تشكيل تجمع "اصلاح الوطن"، كاشفا عن الكتلة الأولى التي ابدت الرغبة بالانضمام اليه.

وذكر الفايز، الذي فاز تحالف بخمسة مقاعد برلمانية، لوكالة شفق نيوز، ان "تحالف تصميم اطلق مبادرة تشكيل تجمع (اصلاح الوطن)، وكانت اولى الكتل السياسية التي ابدت الرغبة بالانضمام اليه هي الكتلة الصدرية"، لافتا إلى أن " المفاوضات لا تزال جارية بشأن الانضمام إليه".

وبين، ان "الصدريين وضعوا شرطا للانضمام إلى تجمع (اصلاح الوطن) وهو عدم انضمام دولة القانون بزعامة نوري المالكي اليه".

واضاف الفايز، ان "المفاوضات ما تزال جارية حتى الآن، كون جميع الكتل الراغبة بالانضمام للتجمع لم توافق على شرط الكتلة الصدرية".

وأشار إلى انه في حال فشل تحالفه بتشكيل تجمع "إصلاح الوطن" فإنه سيلتزم الحياد بين الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي وتفعيل الخطة البديلة المتمثلة بجمع المستقلين جميعا الفائزين بالانتخابات الاخيرة (افرادا وكتل) تحت مظلة واحدة في جلسة مجلس النواب الأولى.

ولا يزال التنافس على أشده بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستوكل إليها مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بـ 73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكوردستاني برصيد 31 مقعدا.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" بخلاف الإطار التنسيقي الذي يعمل على تشكيل حكومة توافقية على غرار الحكومات السابقة.