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إطلاق سراح محافظ بابل وكالة حسن منديل بكفالة

Category: سیاسة

Date: 2021-06-23T11:32:56+0000
إطلاق سراح محافظ بابل وكالة حسن منديل بكفالة

شفق نيوز/ صرّح مصدر في محكمة نزاهة بابل يوم الأربعاء بإطلاق سراح رئيس الحكومة المحلية في المحافظة حسن منديل بكفالة ضامنة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة أصدرت اليوم قراراً بإطلاق سراح منديل بكفالة ضامنة على ذمة قضية تشكيل هيئة تختص بمراقبة النزاهة خارج التشريع الحكومي والدستوري.

وأضاف أن المحكمة ستحدد موعد المرافعة لاحقا.

مصدر أمني مسؤول في شهر نيسان الماضي بأن قوة خاصة اعتقلت رئيس الحكومة المحلية لمحافظة بابل حسن منديل السرياوي.

وكانت قوة أمنية قد داهمت، يوم 24 من شهر آذار الماضي، منازل أقرباء لمحافظ بابل ومسؤولين آخرين، بعد ساعات من صدور أمر قبضٍ على محافظ بابل خلفية التلاعب بمحضر توزيع أَرَاضٍ.

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الثلاثاء 22 من شهر حزيران الجاري عن إصدار محكمة التحقيق المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة بابل أمر استقدامٍ للمحافظ ورئيس مجلس المحافظة؛  على خلفيَّة إصدار أمرٍ مخالفٍ للقانون والدستور. 

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