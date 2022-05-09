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إطلاق سراح محافظ بابل بكفالة مالية بسبب وثيقة الـ"جكسارة" المزورة

Category: سیاسة

Date: 2022-05-09T14:28:48+0000
إطلاق سراح محافظ بابل بكفالة مالية بسبب وثيقة الـ"جكسارة" المزورة

شفق نيوز/ كشف مصدر قضائي، يوم الاثنين، عن إطلاق سراح محافظ بابل الحالي بكفالة مالية بعد اتهامه بتزوير كتاب رسمي لأحد النواب للحصول على سيارة حديثة، فيما قررت المحكمة تحويل الكتاب المزور للأدلة الجنائية للكشف عن "عصابة" تسقيط النائب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، إن "محكمة تحقيق النيل بمحافظة بابل، أطلقت، اليوم، سراح محافظ بابل حسن منديل السرياوي، بكفالة مالية ضامنة قدرها ٥ ملايين دينار بتهمة قيامه بتزوير كتاب باسم النائب أمير كامل المعموري يدّعي فيه مطالبته بتزويده بسيارة جكسارة- GX.R".

وأضاف المصدر ان "قاضي المحكمة قرر إحالة الكتاب المزور إلى الأدلة الجنائية لمعرفة العصابة المتهمة بالتزوير لتسقيط النائب المعموري".

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