إطلاق سراح زعيم حزب الحل جمال الكربولي

شفق نيوز / أفاد مصدر مطلع، يوم الأحد، بإطلاق سراح زعيم حزب الحل جمال الكربولي، بعد اعتقاله من قبل لجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، بحسب مصدر خاص لوكالة شفق نيوز.

وكانت قوة أمنية خاصة من لجنة مكافحة الفساد، قد اعتقلت يوم 18 نيسان 2021، رئيس حزب الحل عضو تحالف "العزم" جمال الكربولي في العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن قوة امنية بأمرة لجنة مكافحة الفساد في العراق اعتقلت جمال الكربولي وشقيقه لؤي في منطقة اليرموك وسط بغداد بتهم تتعلق بالفساد.

وأضاف المصدر أن عملية اعتقال رئيس حزب الحل، وشقيقه لؤي جاءت وفق أوامر قبض صادرة من القضاء العراقي.