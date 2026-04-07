إطلاق سراح الصحفية الأميركية المختطفة في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت كتائب حزب الله، يوم الثلاثاء، إطلاق سراح الصحفية الأميركية شيلي كيتلسون، التي اختطفت في العاصمة العراقية بغداد قبل أسبوع، مع توجيهها بمغادرة البلاد فوراً.

وقال المسؤول الأمني للكتائب، أبو مجاهد العساف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قرار الإفراج جاء "تقديراً للمواقف الوطنية لرئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، مؤكداً أن كيتلسون "ستغادر العراق بشكل فوري".

وأضاف العساف، أن هذه الخطوة "لن تتكرر في الأيام المقبلة، وأن الظروف قد تختلف في حال اندلاع حرب، على حد تعبيره.

وكان تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أشار إلى أن فصيل كتائب حزب الله العراقي، تواصل مع الحكومة العراقية عارضاً التفاوض لإطلاق سراح الصحفية، مقابل الإفراج عن عدد من عناصره المعتقلين.

من جانبها، أعربت منظمة العفو الدولية، عن قلقها البالغ إزاء سلامة كيتلسون، داعية السلطات العراقية والأميركية إلى التحرك العاجل لضمان إطلاق سراحها ومحاسبة المسؤولين عن اختطافها.

وتُعد كيتلسون صحفية مستقلة تقيم في روما، وتتعاون مع وسائل إعلام أميركية وإيطالية، من بينها Il Foglio ووكالة ANSA، فضلاً عن عملها مع منصات دولية مثل المونتير و بي.بي.سي ومجلة بوليتيكو.

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود، قد طالبت في وقت سابق من اليوم، بإطلاق سراح الصحفية بشكل غير مشروط، محذرة من تزايد المخاطر التي تواجه الصحفيين العاملين في مناطق النزاعات.