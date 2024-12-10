إطلاق حملة لإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 8 آلاف مدان في العراق

شفق نيوز/ اعلنت شبكة العدالة للسجناء، يوم الثلاثاء، اطلاقها حملة لايقاف تنفيذ أحكام الإعدام في العراق بحق المدانين المشمولين بهذه العقوبة والذين يُقدر اعدادهم بالالاف.

وقال شوان صابر مدير ادارة الشبكة في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز ان "العراق في العشرة الاوائل عالميا في تنفيذ احكام الاعدام وفي الخمسة الاوائل على مستوى الدول العربية حيث كانت هناك العديد من التوصيات لوقف تنفيذ هذه الأحكام".

واضاف انه "خلال 2024 تم إعدام 30 شخصا بقائمة واحدة، وهناك 8 آلاف مدان بعقوبة الإعدام".

واوضح صابر انه "في اقليم كوردستان الوضع يختلف تماما، و يتم إصدار هذه الأحكام مع وقف التنفيذ، حيث ان اخر عقوبة كانت 2008 وكانت بسبب تهمة جنائية وليست سياسية او متعلقة بالارهاب"، مشيرا إلى أنه "يوجد في اقليم كوردستان

472 شخصا مدانا بعقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ، وينقسمون الى 439 رجلا و 33 امراة".