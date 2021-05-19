طبيب "يتفاجأ" بترشيح اسمه لمنصب وزير الصحة

شفق نيوز/ تفاجأ نقيب الأطباء في محافظة البصرة، ميثاق ابو الهيل بترشيح اسمه إلى جانب 3 أطباء آخرين لشغل حقيبة وزير الصحة خلفاً للمستقيل حسن التميمي.

وتم ترشيح أبو الهيل من قبل نقابة أطباء العراق أمس الثلاثاء ضمن قائمة شملت ثلاثة أطباء آخرين هم: عمار كاني باسين / تولد كربلاء 1969، وسعد کامل اللامي / تولد ميسان 1977، وجواد عبد الكاظم الموسوي / تولد بغداد 1977.

وقال أبو الهيل، وهو من مواليد البصرة 1966، لوكالة شفق نيوز، إنه لم يعلم بترشيح اسمه لمنصب وزير الصحة إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن النقابة بحثت معه الأمر قبل عدة أيام لترشيح أسماء لإدارة وزارة الصحة خلال المرحلة المقبلة، لكنها لم تبلغه بترشيحه للمنصب.

وأضاف أبو الهيل أن "هذه القائمة ليست نهائية، ولا نعلم متى سيكون موعد المقابلة الشخصية مع رئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي) لغرض اختيار احد الاسماء المرشحة لمنصب الوزارة".

وبشأن استعداده لتولي المنصب، قال إنه يملك الخبرة الكافية لإدارة ملف الصحة في البلاد، والنهوض به كونه تدرج بشكل سليم في السلك الطبي، فضلا عن توليه مناصب متعددة داخل محافظة البصرة وأبرزها إدارة مستشفى المحافظة التعليمي ونقابة أطباء البصرة.

وتابع ابو الهيل، أن "النجاح في الإدارة لا يتوقف على الشخص ذاته فقط، وإنما بحاجة إلى تكاتف الجميع معه في هذا الشأن"، مبينا أن "نقاط الخلل مشخصة في وزارة الصحة وبالامكان معالجتها خلال الفترة المقبلة، اذا ما انيط عمل الوزارة لنا".

وكان وزير الصحة حسن التميمي قد استقال من منصبه على خلفية فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد قبل عدة أسابيع والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.