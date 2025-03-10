"طبيب أسنان" وهو خريج "أدبي".. البرلمان يخاطب القضاء بشأن شهادة الحاصود (وثيقة)

شفق نيوز/ خاطبت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي، يوم الإثنين، مجلس القضاء الأعلى بشأن استخدام رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، صفة علمية غير معادلة في الكتب والمخاطبات الرسمية، فيما كشفت عن "خلل" في هذه الصفة.

وبحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، صادرة عن اللجنة وتحمل توقيع رئيسها خالد السامرائي، فإن "رئيس المجلس احمد الحاصود استمر في التوقيع بصفة (دكتور) وهو حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية عن الفرع الأدبي، وتبين أنه حصل على شهادة بطب الأسنان من أوكرانيا، ولم يتم معادلتها رسميًا وفق التعليمات النافذة، مما يشكل مخالفة قانونية تستوجب المتابعة القضائية".

وأشارت اللجنة إلى أن "هذه المخاطبة جاءت بناءً على مراجعات وتدقيق مستندات رسمية تؤكد وجود هذه التجاوزات".

وكان مجلس محافظة نينوى، صوت على إقالة الحاصود، بسبب "تزوير شهادته"، فيما تقدم الأخير بطعن قانوني ضد قرار إقالته، وأكد أن عملية الإقالة لم تستوفِ الشروط القانونية، فيما يرى أعضاء من مجلس نينوى أن قرار الإقالة تم وفق الأطر الدستورية والقانونية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، يوم أمس الأحد، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار المتضمن إقالة أحمد الحاصود من منصب رئيس مجلس محافظة نينوى.

واكد نص الوثيقة، التي وردت لوكالة شفق نيوز، أن المحكمة قررت إيقاف تنفيذ قرار الإقالة لحين حسم الدعوى المرفوعة بشأنه، استنادًا إلى أحكام المواد (151) و(152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.

يُذكر أن إقالة الحاصود جاءت بعد تصويت أغلبية أعضاء مجلس محافظة نينوى لصالح إبعاده من منصبه، وسط انقسامات سياسية حادة داخل المجلس بين تحالف "نينوى الموحدة" وتحالف "نينوى المستقبل".