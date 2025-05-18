"طائرة أوغلو" تحط في كركوك بعد تعذر هبوطها بالسليمانية

شفق نيوز/ وصل رئيس حزب المستقبل التركي المعارض أحمد داود أوغلو، يوم الاحد ، إلى مطار كركوك، بعد تعذر وصوله إلى مطار السليمانية نتيجة استمرار تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والسليمانية.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن "محافظ كركوك، ريبوار طه، كان في استقبال داود أوغلو في المطار، حيث توجه الأخير بعدها إلى محافظة السليمانية للمشاركة في اجتماعات مؤتمر دلفي المنعقد حالياً هناك".

ويأتي حضور داود أوغلو ضمن مشاركة شخصيات سياسية إقليمية ودولية في المؤتمر، الذي يناقش ملفات سياسية واقتصادية وأمنية متعلقة بالمنطقة.